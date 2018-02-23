2018-02-23T02:34:08+03:00
Звезды

Легендарное "Маппет-Шоу" возвращается на телеэкраны

Студия Disney объявила о перезагрузке знаменитого сериала
Владимир КИРДЯШОВseriesmania
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Куклы-маппеты, созданные Джимом Хенсоном, первоначально были персонажами детской программы «Улица Сезам».Куклы-маппеты, созданные Джимом Хенсоном, первоначально были персонажами детской программы «Улица Сезам».Фото: кадр из фильма
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Компания Disney уже вернула на телеэкраны несколько сериалов по «Звездным войнам», а также трилогию "Могучие утята". Теперь же готовится перезапуск еще одной известной франшизы.

Было решено приступить к работе над обновлением и возвращением легендарного "Маппет-Шоу". В середине 70-х годов прошлого века юмористическая программа Джима Хенсона была очень популярна! 27 сентября 1976 года появился первый выпуск. Программа показывала жизнь музыкального театра, режиссёром которого был Кермит. В каждом выпуске участвовали приглашённые знаменитости, среди которых: Шарль Азнавур, Сильвестр Сталлоне, Питер Устинов, Мариса Беренсон, Твигги, Стив Мартин, Рудольф Нуриев, Элтон Джон, Элис Купер, Кристофер Рив, Джеймс Кобурн, Роджер Мур, Брук Шилдс и многие другие. За пять лет вышло пять сезонов (120 получасовых выпусков). Последний выпуск зрители увидели 1 июня 1981 года.

Кстати, в 2004 году уже хотели перезагрузить маппетов - права уже тогда приобрела студия Disney. Однако попытка вернуть Кермита, мисс Пигги и Коржика на телеэкраны не увенчалась успехом. Шоу было закрыто после первого же сезона.

Что ж, остается надеяться, что теперь ошибки учтены, и зрители увидят легендарное "Маппет-Шоу" во всей красе.

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