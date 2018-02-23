2018-02-23T03:56:23+03:00
Политика

Пушков: Госдеп США призывает Москву согласиться, чтобы миротворцы ООН отдали Донбасс Киеву

Так российский сенатор прокомментировал заявление американского внешнеполитического ведомства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв госдепартамента США к России дать согласие на ввод миротворческой миссии в Донбасс.

«Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса», - написал он на своей странице в Twitter.

«Схема понятная, но невозможная. Пора бы госдепу понять это», - подытожил российский сенатор.

Российский сенатор прокомментировал призыв госдепартамента США к России Фото: Twitter.com

Российский сенатор прокомментировал призыв госдепартамента США к РоссииФото: Twitter.com

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия «может остановить насилие, если захочет», и не раз это демонстрировала, поэтому Вашингтон призывает Москву «согласиться на активную миротворческую миссию ООН» в Донбассе.

Между тем, наша страна на разных уровнях неоднократно подчеркивала, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта на юго-востоке Украины.

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