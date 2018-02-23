2018-02-23T05:58:23+03:00
Спорт

Выступление Евгении Медведевой в образе Сейлор Мун покадрово сравнили с аниме

Российская фигуристка в своем номере точно повторила движения персонажа японского мультсериала [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российская фигуристка Евгения Медведева покорила японцев, выступив в образе Сейлор МунРоссийская фигуристка Евгения Медведева покорила японцев, выступив в образе Сейлор МунФото: кадр с видео youtube.com
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Поклонники таланта олимпийской чемпионки по фигурному катанию Евгении Медведевой покадрово сравнили её выступление в образе главной героини японского аниме «Прекрасная воительница Сейлор Мун» с моментами из самого мультсериала. Оказывается, российская фигуристка точь-в-точь повторила движения рисованной Сейлор Мун, в образе которой танцевала.

Авторы опубликованного на Youtube видео использовали выступление спортсменки на командном Чемпионате мира по фигурному катанию в апреле 2017 года в Японии.

Покадровое сравнение выступления Евгении Медведевой в образе Сейлор Мун и самого Сейлор Мун .Российская фигуристка выступила с этим номером в Токио и стала любимицей японцев

Напомним, Евгения Медведева впервые выступила с этим номером на шоу в Токио в 2016 году, а в следующем 2017-м повторила свое выступление в образе Сейлор Мун, чем окончательно покорила сердца японцев. Сама спортсменка не раз признавалась, что она страстная поклонница культуры страны Восходящего Солнца и японских аниме, а «Сейлор Мун» – один из её любимых мультфильмов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 21 февраля Медведева на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане установила новый мировой рекорд в короткой программе.

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Российская фигуристка блестяще выступила в командном турнире Олимпиады 2018 в Пхенчхане, одержав победу (подробности).

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