Испанская полиция допускает, что фанаты «Спартака» не виноваты в гибели стража порядка в Бильбао

СЕГОДНЯ 06:08 2018-02-23T06:24:58+03:00

Перед ответным матчем в Бильбао между местным «Атлетиком» и «Спартаком» произошло столкновение фанатов двух команд Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Испании начали расследование смерти своего коллеги во время беспорядков перед встречей московских футболистов с местным «Атлетиком»

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Правоохранительные органы Испании не спешит делать выводы и обвинять болельщиков московского «Спартака» в гибели своего сотрудника в городе Бильбао.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы по футболу в четверг фанаты российской команды и местного «Атлетика» устроили беспорядки возле домашнего стадиона хозяев поля. В столкновениях пострадали несколько человек, в том числе полицейский. Он позже скончался в больнице от инфаркта.

«Мы можем подтвердить, что полицейский умер. На данный момент мы можем заявить, что проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», - цитирует заявление правоохранителей Бильбао ТАСС.

Ранее президент испанской примеры Хавьер Тебас заявил, что страж порядка скончался из-за приезжих, призвав УЕФА и ФИФА запретить болельщикам из России впредь «посещать чужие стадионы».

Напомним, «Спартак» обыграл «Атлетик» со счетом 2:1, но по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы прошли испанцы.