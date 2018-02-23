2018-02-23T06:54:57+03:00
В мире

Неизвестный угрожал взорвать военную базу США в штате Вашингтон

Предполагаемого террориста задержали, ФБР начало расследование инцидента
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китсап — крупнейшая база Тихоокеанского флота ВМС СШАКитсап — крупнейшая база Тихоокеанского флота ВМС СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На крупнейшей базе Тихоокеанского флота США «Китсап» в штате Вашингтон в четверг, 22 февраля, была объявлена тревога из-за неизвестного, угрожавшего устроить там взрыв.

Как говорится в сообщении на официальной странице американской военной базы в Facebook, мужчина подъехал к контрольно-пропускному пункту на черномджипе и заявил, что у него при себе взрывные устройства, и он готов привести их в действие. «Террориста» тут же задержали, а въезд на базу временно перекрыли.

Командующий базой «Китсап» Алан Шрейдер позже заявил, что саперы не нашли ничего взрывоопасного ни в автомобиле нарушителя спокойствия, ни на самом водителе. Тот утверждал, что одно из самодельных взрывных устройств закреплено у него на теле, остальные – в машине.

Отмечается, что после предпринятых мер безопасности ситуация на военной базе находится под контролем. ФБР начало расследование инцидента.

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