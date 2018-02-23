2018-02-23T07:30:22+03:00
В мире

Махмуд Аббас прошел медобследование в США, и 23 февраля вернется в Палестину

Обследование в американской больнице показало, что здоровье 82-летнего палестинского лидера «превосходно»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Палестинский лидер Махмуд Аббас выступает на заседании Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-ЙоркеПалестинский лидер Махмуд Аббас выступает на заседании Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Лидер Палестины Махмуд Аббас на пару дней лег в американскую клинику на плановое медицинское обследование. О госпитализации 82-летнего палестинского политика в США стало известно в среду, 21 февраля, – на следующий после его выступления в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Медобследование завершено, и Махмуд Аббас уже в пятницу вернется домой, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, врачи в Соединенных Штатах пришли к выводу, что состояние здоровья их пожилого зарубежного пациента «превосходно». Аббас вылетит в Рамалу из Балтимора (штат Мэриленд) 23 февраля.

Ранее сообщалось, что из Нью-Йорка палестинский лидер отправится в Венесуэлу, он должен был прибыть в Каракас 21 февраля, однако изменил планы.

Как писал сайт kp.ru, во время своего визита в Москву Махмуд Аббас заявил, что Палестина категорически отказывается сотрудничать с американцами, особенно по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

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