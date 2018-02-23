2018-02-23T07:23:30+03:00
Общество

В Нью-Йорке умер князь Владимир Голицын

Стало известно, что на 77-м году жизни умер князь Владимир Голицын
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Князь Владимир Голицын. Фото: nycathedralofsign.orgКнязь Владимир Голицын. Фото: nycathedralofsign.org
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В американском городе Нью-Йорк умер князь Владимир Голицын - президент Русского дворянского собрания в США. Смерть настигла его в четверг, 22 февраля, в одной из больниц Пенсильвании.

Как сообщили в приходе Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого являлся Голицын, князь скончался после шестимесячной борьбы с онкологическим заболеванием. На момент смерти ему было 76 лет.

"Владимир Кириллович был одним из самых известных и почитаемых в нашем обществе, среди русской эмиграции, человек. Он внес большой вклад в восстановление и укрепление единства Русской православной церкви заграницей и Русской православной церкви, а также российско-американских отношений, в целом", - цитирует ТАСС со ссылкой на представителя прихода.

К настоящему моменту известно, что отпевание и прощание с Голицыным пройдут в ближайшие понедельник, 26 февраля, в Знаменском синодальном соборе. В тот же день на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка пройдут и похороны князя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что один из рода Голицыных - Василий Васильевич - был первым строителем московского метро.

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