Хейли не исключает возможность применения силы против Сирии

СЕГОДНЯ 08:02 2018-02-23T08:02:30+03:00

По мнению постпреда США в ООН, сейчас президент республики Башар Асад ходит "по тонкой грани"

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Американцы могут применить силу в отношении Сирии, если найдут доказательства применения химического оружия на ее территории. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время выступления в Институте политики Чикагского университета.

Напомним, что, по мнению Вашингтона, именно сирийские власти ответственны за химатаки на мирное население республики. Именно этим в апреле 2017 года американцы обосновали свой ракетный удар по аэродрому Шайрат.

"Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия", - сказала Хейли, особо подчеркнув, что сейчас лидер республики Башар Асад ходит "по тонкой грани".

Постпред добавила, что США продолжат оказывать давления на Россию, которая "прикрывает" сирийское правительство и якобы мешает поставкам гуманитарной помощи в Восточную Гуту.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров считает поведение американцев в Сирии "игрой с огнем".