2018-02-23T08:22:52+03:00
В мире

Макрон исполнит роль в сказке Прокофьева "Петя и Волк"

Спектакль о советском пионере состоится в четверг в Елисейском дворце
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Французский лидер Эммануэль МакронФранцузский лидер Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в постановке советского композитора Сергея Прокофьева "Петя и волк". Глава государства исполнит одну из ролей в спектакле, который состоится в четверг, 1 марта в Елисейском дворце в Париже.

К настоящему моменту известно, что в понедельник и во вторник Макрон также примет участие в нескольких репетициях детской музыкальной сказки. Однако какую именно роль исполнит политик не сообщается.

Есть предположения, что он может быть рассказчиком. Всего же в сказке появляется не так уж много персонажей - волк, пионер Петя, дедушка, охотники, птичка, утка и кошка.

По данным телеканала BFM TV, организацией спектакля занимается супруга французского лидера Брижит Макрон, которая будет лично составлять список гостей. Музыкальное сопровождение постановки обеспечит оркестр Республиканской гвардии.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, в 2002 году президент СССР Михаил Горбачев и итальянская актриса Софи Лорен записали компакт-диск, с композицией из сказки "Петя и волк".

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