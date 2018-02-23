2018-02-23T09:31:36+03:00
Спорт

Сборная России поднялась на шесть мест в медальном зачете Олимпиады, оставив позади Великобританию

После фантастического выступления фигуристок в Пхенчхане у нас 14 наград
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Две медали российской сборной принесли наши фигуристки.Две медали российской сборной принесли наши фигуристки.Фото: REUTERS
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Первое золото и пятое серебро, выигранные российскими спортсменами в очередной день Олимпиады в Пхенчхане, подняли нас на шесть позиций вверх по общекомандному зачету Игр 2018. Благодаря Алине Загитовой и Евгении Медведевой у российской команды сейчас 1 золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей за 3 дня до окончания Олимпиады 2018.

Благодаря этому "рывку", позади нас остались такие команды, как Великобритания, Украина, Польша. У России - 15 место в общем зачете, если вести подсчет по числу золотых наград. И 7 позиция по суммарному числу медалей.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане продлится до 25 февраля. И у наших спортсменов есть еще немало шансов пополнить нашу общекомандную копилку.

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