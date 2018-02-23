2018-02-23T10:32:49+03:00
В мире

Трамп намерен поднять возрастной порог для продажи длинноствольного оружия в США

Американский лидер вновь призвал Конгресс запретить распространение устройств, повышающих скорострельность винтовок
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что поддержит принятые Конгрессом меры по ужесточению контроля над оборотом оружия в стране. Прежде всего речь идет об усиленных проверках потенциальных покупателей.

«Я решительно буду выступать в поддержку мер всесторонней проверки (покупателя оружия), с особым упором на психическое здоровье. Поднять возрастной порог для покупателя до 21 и прекратить продажу оборудования для увеличения скорострельности! Конгресс настроен в конце концов сделать что-то с этой проблемой, я надеюсь», - написал Трамп в своем Твиттер.

Президент также объяснил свою идею раздать оружие специально обученным учителям школ для защиты учеников от вооруженного нападения.

«Если потенциальный стрелок-психопат будет знать, что в школе находится большое число учителей (и других людей), прекрасно владеющих оружием, которые мгновенно откроют огонь, он никогда не нападет на эту школу», - добавил Трамп, подчеркнув, что проблему стрельбы в школах нельзя решить лишь оборонительными методами.

Как сообщал сайт «КП», 15 февраля в школе городка Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек. Нападавшим оказался 19-летний Николас Круз, в прошлом проходивший лечение в психиатрической клинике. Он был задержан полицией при попытке покинуть место происшествие.

Отметим, что в настоящее время американское законодательство разрешает приобретение и ношение длинноствольного оружия гражданам с 18 лет, короткоствольного — с 21 года.

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