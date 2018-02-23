2018-02-23T10:29:55+03:00
Политика

Антонов отметил важность развития международного военного партнерства

По мнению посла РФ в США, противостоять терроризму можно только объединившись всем миром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол РФ в США Анатолий АнтоновПосол РФ в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сейчас на фоне роста террористической угрозы как никогда востребовано развитие международного военного партнерства, поэтому страны должны сотрудничать друг с другом, а не устраивать противостояние. Об этом дипломат сказал в ходе выступления на приеме, приуроченном к Дню защитника отечества.

"Сегодня мир лицом к лицу столкнулся с беспрецедентным набором опасных угроз. Если к ним добавится долгосрочное противостояние между различными странами или группами стран, то это явно не пойдет никому на пользу. Мы просто обязаны объединять усилия в борьбе с таким злом, как терроризм, реально бросающим вызов цивилизации", — подчеркнул Антонов.

Он также призвал сделать общей задачей выработку неделимой системы, построенной на внеблоковой основе. По мнению посла, именно так международное сообщество сможет обеспечить мир и спокойствие граждан.

При этом Антонов уверен, что значимую роль в этом процессе сыграет российская армия, боеспособность которой способствует не только безопасности нашей страны, но и глобальной стабильности.

"Эту мысль неоднократно отмечал президент России Владимир Путин", - цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам главы государства, сейчас вместо реальной борьбы с террористическими группировками многие лишь имитируют ее.

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