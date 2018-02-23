СЕГОДНЯ 10:49 2018-02-23T10:49:18+03:00

В Москве минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Столбики термометров опускались до отметки -18,4 градуса, что на данный момент является рекордным показателем

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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В ночь на 23 февраля температура воздуха в столице опустилась в среднем до отметки -18,4 градуса, что на данный момент является рекордным показателем. При этом в некоторых районах Москвыи области столбики термометров ушли ниже 20-градусной отметки. В частности, в Тушино до -22,1 градуса, в поселке Черусти Шатурского района до -29,6 градусов.

Предыдущий температурный минимум сезона был зафиксирован в ночь на 8 февраля. Тогда основная метеостанция Москвы показала -16,8 градусов.

Как сообщал сайт «КП», накануне столичный главк МЧС предупредил горожан о приближающихся в выходные морозах. Ночные температуры воздуха могут опускаться до 20-25 градусов ниже нуля. О том, как правильно одеваться и согреваться морозной зимой, читайте в нашем материале.

Ранее Роспортебнадзор распространил рекомендации об основных правилах профилактики обморожений.