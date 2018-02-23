Губернатор штата Миссури задержан из-за фотографий своей любовницы

СЕГОДНЯ 10:50 2018-02-23T10:50:23+03:00

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Губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс, одержавший победу на выборах в ноябре 2016 года, был задержан по обвинению в нарушении права на личную жизнь. Об этом сообщила прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарденер.

Причиной для начала судебного разбирательства стали появившееся в СМИ сообщения о том, что губернатор якобы угрожал своей любовнице публикацией ее интимных фотографий. В прессе утверждали, что таким образом Грейтенс, не желавший слухов о его внебрачном романе, хотел получить молчание девушки.

В результате в четверг республиканца взяли под стражу, однако позже выпустили под денежное поручительство. По данным газеты The St. Louis Post-Dispatch, глава штата признал, что у него действительно было внебрачная связь, но опроверг слухи об угрозах.

В своем письменном заявлении Грейтенс назвал обвинительное заключение "ошибочным политическим решением безумного либерального прокурора".

Следующее заседание по делу запланировано на 16 марта.

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