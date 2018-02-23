2018-02-23T11:22:41+03:00
Экономика

«Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье

За сутки 21 февраля российский холдинг экспортировал 645,1 млн кубометров топлива
Денис СУХОВ
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«Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье«Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский газовый холдинг «Газпром» установил 21 февраля новый абсолютный исторический рекорд суточного экспорта топлива в страны дальнего зарубежья — 645,1 млн кубометров.

«Это на 5,1 млн куб. м превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м)», - говорится в сообщении компании.

Таким образом, в феврале у «Газпрома» есть все шансы улучшить показатели экспорта в годовом выражении. В январе поставки компании снизились на 9,9,% после внушительного роста по итогам всего 2017 года. В частности, на январскую картину повлияли мягкая погода и рост стоимости долгосрочных контрактов «Газпрома» вслед за нефтяными ценами.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в 2017 году компания увеличила добычу на 12,4% (до 472 млрд кубометров), а экспорт в Европу вырос на 8,1% (до 193,6 млрд кубометров).

В первую очередь рост экспорта обеспечили потребители из Северо-западной и Центральной Европы — целевого региона для проекта газопровода «Северный поток-2», который «Газпром» реализует совместно с европейскими энергетическими компаниями.

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