СЕГОДНЯ 12:04 2018-02-23T12:06:08+03:00

Турецкие военные отчитались об ударе по автоколонне «террористов» в Африне Фото: REUTERS

По данным Анкары, за сутки было уничтожено 44 бойца курдских вооруженных формирований

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Турецкие военные отчитались об успешном артиллерийском ударе по автоколонне «террористов», которая въезжала на территорию сирийского Африна. Соответствующее заявление было опубликовано генштабом вооруженных сил республики.

Утвеждается, что колонна состояла из 30-40 транспортных средств Сил самообороны курдов (YPG), курдской партии «Демократический союз» (PYD) и даже боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ). Она продвигалась в сторону города Африн с юго-восточного направления.

«Артиллерия ВС Турции нанесла удар по автоколонне на расстоянии 15 километров от Африна», - отметили в генштабе. При этом подчеркивается, что особое внимание было уделено безопасности мирного населения региона.

Также турецкий генштаб сообщил о ликвидации за последние сутки 44 бойцов курдского ополчения, которое Анкара считает террористической организацией. Всего за время проведения военной операции «Оливковая ветвь» было нейтрализовано 1873 «террориста», добавили в ведомстве.

Как сообщал ранее сайт «КП», ВС Турции с 20 января проводят в курдском кантоне Африн военную операцию «Оливковая ветвь». Ранее в регион прибыли силы проправительственной сирийской армии. Официально Дамаск рассматривает действия Анкары как агрессию, которой будет дан адекватный отпор.