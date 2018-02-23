Турецкие военные отчитались об ударе по автоколонне «террористов» в Африне
Турецкие военные отчитались об успешном артиллерийском ударе по автоколонне «террористов», которая въезжала на территорию сирийского Африна. Соответствующее заявление было опубликовано генштабом вооруженных сил республики.
Утвеждается, что колонна состояла из 30-40 транспортных средств Сил самообороны курдов (YPG), курдской партии «Демократический союз» (PYD) и даже боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ). Она продвигалась в сторону города Африн с юго-восточного направления.
«Артиллерия ВС Турции нанесла удар по автоколонне на расстоянии 15 километров от Африна», - отметили в генштабе. При этом подчеркивается, что особое внимание было уделено безопасности мирного населения региона.
Также турецкий генштаб сообщил о ликвидации за последние сутки 44 бойцов курдского ополчения, которое Анкара считает террористической организацией. Всего за время проведения военной операции «Оливковая ветвь» было нейтрализовано 1873 «террориста», добавили в ведомстве.
Как сообщал ранее сайт «КП», ВС Турции с 20 января проводят в курдском кантоне Африн военную операцию «Оливковая ветвь». Ранее в регион прибыли силы проправительственной сирийской армии. Официально Дамаск рассматривает действия Анкары как агрессию, которой будет дан адекватный отпор.
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