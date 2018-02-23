23 Февр. 12:56 2018-02-23T12:56:59+03:00

Госдума пригласила на президентские выборы почти 250 наблюдателей из 74 стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Государственная Дума пригласило по парламентской линии 243 наблюдателя на выборы президента РФ, которые состоятся в марте этого года. Проследить за ходом голосования смогут представители от 74 стран мира.

«Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров», - сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, согласно действующему законодательству, пригласить иностранного наблюдателя на выборы может действующий глава российского государства, Совет Федерации, Государственная Дума или правительство.

Как стало известно ранее сайту «КП», американские дипломаты и сотрудники заграничных учреждений в РФ не будут допущены до наблюдения за голосованием в марте. Такие меры были приняты в ответ на аналогичные ограничения, установленные Вашингтоном во время выборов президента США в 2016 году.