2018-02-23T12:56:59+03:00
Политика

Госдума пригласила на президентские выборы почти 250 наблюдателей из 74 стран

Среди пришлашенных лиц — депутаты европейского и национальных парламентов, мэры городов и действующие министры
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments17
Госдума пригласила на президентские выборы почти 250 наблюдателей из 74 странГосдума пригласила на президентские выборы почти 250 наблюдателей из 74 странФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Государственная Дума пригласило по парламентской линии 243 наблюдателя на выборы президента РФ, которые состоятся в марте этого года. Проследить за ходом голосования смогут представители от 74 стран мира.

«Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров», - сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, согласно действующему законодательству, пригласить иностранного наблюдателя на выборы может действующий глава российского государства, Совет Федерации, Государственная Дума или правительство.

Как стало известно ранее сайту «КП», американские дипломаты и сотрудники заграничных учреждений в РФ не будут допущены до наблюдения за голосованием в марте. Такие меры были приняты в ответ на аналогичные ограничения, установленные Вашингтоном во время выборов президента США в 2016 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»
Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов
Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР
Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге
Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч
Умер актер Анатолий Решетников
МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму
Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией
Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой
Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США
Минфин США анонсировал новые санкции против России
СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе
На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море
МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
Европа наказала «слишком белый город»