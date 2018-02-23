2018-02-23T13:36:36+03:00
Политика

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены

Также цветы к Вечному огню у мемориала возложили премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото: Михаил Метцель/ТАССФото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

В День защитника Отечества 23 февраля президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стены Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, цветы к Вечному огню у мемориала возложили премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Маткиенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно и другие политические и общественные деятели.

Церемония завершилась маршем роты почетного караула и военного оркестра.

Накануне президент поздравил защитников Отечества с наступающим праздником во время торжественного собрания в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства назвал патриотизм одной из основных черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм, спасая Родину.

Прах неивзестного солдата был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Позже там был открыт мемориальный с Вечным огнем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»
Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов
Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР
Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге
Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч
Умер актер Анатолий Решетников
МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму
Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией
Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой
Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США
Минфин США анонсировал новые санкции против России
СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе
На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море
МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
Европа наказала «слишком белый город»