Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены

23 Февр. 13:36 2018-02-23T13:36:36+03:00

Также цветы к Вечному огню у мемориала возложили премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу

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В День защитника Отечества 23 февраля президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стены Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, цветы к Вечному огню у мемориала возложили премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Маткиенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно и другие политические и общественные деятели.

Церемония завершилась маршем роты почетного караула и военного оркестра.

Накануне президент поздравил защитников Отечества с наступающим праздником во время торжественного собрания в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства назвал патриотизм одной из основных черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм, спасая Родину.

Прах неивзестного солдата был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Позже там был открыт мемориальный с Вечным огнем.