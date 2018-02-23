2018-02-23T14:18:51+03:00
Политика

Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с блестящим результатом на Олимпиаде-2018

Также глава государства направил поздравительную телеграмму тренеру спортсменок Этери Тутберидзе
Дарья ИВАШКИНА
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Российские фигуристки Алина Загитова (справа) и Евгения МедведеваРоссийские фигуристки Алина Загитова (справа) и Евгения МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 23 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву «с блестящими результатами и очень красивыми выступлениями» на Олимпийских играх в Пхенчхане, где спортсменки завоевали золотую и серебряную медали в женском одиночном катании.

Причем, как уточнил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков, российский лидер направил поздравительные телеграммы не только олимпийской чемпионке и серебряному призеру Олимпиады-2018, но и их тренеру Этери Тутберидзе.

Поздравил спортсменок и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом он отметил грацию и артистизм Загитовой. «Вы оправдали наши надежды. Завоевали первую и такую важную для России золотую олимпийскую медаль. <...> Восхитили и зрителей, и арбитров своей грацией и артистизмом», - говорится в поздравительной телеграмме, адресованной Загитовой и опубликованной на сайте кабмина.

А выступление серебряной медалистки Медведевой председатель правительства назвал «одним из самых ярких событий на Олимпийских играх в Пхенчхане». Также глава кабинета министров выразил уверенность в будущих победах фигуристки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу 15-летняя фигуристка Алина Загитова принесла первое золото России Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. А ее напарница по сборной Евгения Медведева заняла второе место.

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