2018-02-23T15:01:42+03:00
Политика

В СБУ заявили, что неоднократно предлагали запретить Россотрудничество на Украине

Как выяснилось, спецслужба несколько раз обращалась в Совет национальной безопасности и обороны с предложением наложить санкции на организацию
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине хотят запретить РоссотрудничествоНа Украине хотят запретить РоссотрудничествоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 23 февраля, зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что спецслужба давно пытается запретить Россострудничество на территории незалежной. По его словам, СБУ уже несколько раз обращалась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с предложением внести организацию в санкционный список.

«Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список», - заявил Кононенко украинским СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 февраля около 30 украинских радикалов устроили погром в представительстве Россотрудничества в Киеве. Тогда зданию был причинен серьезный материальный ущерб. А на следующий день, 18 февраля, неонацисты снова напали на здание Россотрудничества на Подоле, после чего принялись громить офисы «Альфа-банка» и «Сбербанка».

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