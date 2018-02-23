2018-02-23T15:33:08+03:00
Происшествия

По факту захвата санатория в Одессе возбуждено уголовное дело

К настоящему моменту лечебное учреждение освобождено от нарушителей, ведется подсчет ущерба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В настоящий момент санаторий работает в обычном режиме. Фото: @culturemeter_odВ настоящий момент санаторий работает в обычном режиме. Фото: @culturemeter_odФото: Twitter.com
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Одесская областная полиция возбудила уголовное дело по факту захвата административного здания санатория "Лермонтовский", расположенного в Одессе. Такое заявление сделал глава регионального управления Руслан Форостяк.

"Открыто производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 356 УК Украины (самоуправство)", - говорится в сообщении, опубликованном в его Facebook.

Уточняется, что в настоящий момент санаторий освобожден от захватчиков. Работа учреждения полностью возобновлена. Теперь специалисты подсчитывают нанесенный злоумышленниками материальный ущерб - были выбиты двери и повреждены замки.

Напомним, что как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу в санаторий ворвались около 70 сотрудников частного охранного предприятия, вооруженные ломами и арматурой. Они отключили "Лермонтовский" от электричества и заблокировали доступ сотрудников к помещениям.

Такие действия были спровоцированы конфликтом, возникшим между Министерством юстиции Украины и "Укрпрофздравницей", которые оспаривают право владения учреждением.

На место происшествия уже прибыл начальник областного управления Нацполиции Дмитрий Головин, который призвал стороны к решению всех вопросов на правовом поле, а не насильственными действиями.

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