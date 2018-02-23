2018-02-23T15:44:56+03:00
В мире

Мадуро: Инвесторы заинтересованы в сделках по петро на общую сумму более $1 млрд

Всего было зарегистрировано около 292 тысяч оферт с намерением приобрести венесуэльскую криптовалюту
Денис СУХОВ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Иностранные инвесторы намерены произвести сделки по покупке венесуэльской криптовалюты петро на общую сумму более $1 млрд. Об этом сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

«У нас есть предложения и переговоры, которые превышают один миллиард долларов всего за два дня», - заявил Мадуро в ходе трансляции на своем канале в Facebook.

По его словам, всего было зарегистрировано около 292 тысяч оферт с намерением приобрести новую венесуэльскую криптовалюту. Из них 36% были сделаны в долларах, 31% в биткоинах, 18% в криптовалюте эфир, и еще 15% в евро.

Мадуро напомнил, что Венесуэла попытается использовать национальную криптовалюту для финансирования международных сделок. В частности, идут переговоры о покупке за петро оборудования для нужд промышленности страны.

Как сообщал ранее сайт «КП», 20 февраля Венесуэла начала выпуск своей национальной криптовалюты петро, которая будет обеспечиваться добываемой в стране нефтью. Для этих целей Мадуро распорядился выделить 5 млрд баррелей из месторождения Аякучо.

Стоимость одного петро приравнена к цене одного барреля венесуэльской нефти.

Кроме того, президент Венесуэлы анонсировал скорый выпуск аналогичной криптовалюты, поддержанной золотым запасом страны.

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