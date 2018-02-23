Депутат ГД о заявлении Джонсона про Крым: Он делает всё, чтобы продемонстрировать верность Вашингтону
В России отреагировали на вышедшую накануне статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. В публикации глава британского Форин-офиса подверг очередной жесткой критике воссоединение Крыма с РФ.
В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Республики Крым Руслан Бальбек назвал нападки британца политическим невежеством и призвал перестать плясать по дудку США.
«Соединённые Штаты назначили Великобританию сатрапом в Европе. Именно поэтому экс-мэр Лондона делает всё, чтобы продемонстрировать свою верность Вашингтону, а заодно и попытаться сподвигнуть Европу на военные подвиги. Слова главы МИД Великобритании — лишь исполнение американских военных песен для не желающих втягиваться в конфликт с Россией европейцев», - приводит слова российского парламентария RT.
На днях глава британского МИД Борис Джонсон опубликовал на правительственном портале gov.uk свои размышления. В них британец назвал "притворным" проведенный с учетом всех международных норм референдум о возвращении Крыма в Россию.