2018-02-23T16:00:06+03:00
В мире

Депутат ГД о заявлении Джонсона про Крым: Он делает всё, чтобы продемонстрировать верность Вашингтону

Статья британского министра иностранных дел о "незаконной аннескии Крыма" не осталась без внимания в РФ
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments11
Статья британского министра иностранных дел о "незаконной аннескии Крыма" не осталась без внимания в РФ.Статья британского министра иностранных дел о "незаконной аннескии Крыма" не осталась без внимания в РФ.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В России отреагировали на вышедшую накануне статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. В публикации глава британского Форин-офиса подверг очередной жесткой критике воссоединение Крыма с РФ.

В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Республики Крым Руслан Бальбек назвал нападки британца политическим невежеством и призвал перестать плясать по дудку США.

«Соединённые Штаты назначили Великобританию сатрапом в Европе. Именно поэтому экс-мэр Лондона делает всё, чтобы продемонстрировать свою верность Вашингтону, а заодно и попытаться сподвигнуть Европу на военные подвиги. Слова главы МИД Великобритании — лишь исполнение американских военных песен для не желающих втягиваться в конфликт с Россией европейцев», - приводит слова российского парламентария RT.

На днях глава британского МИД Борис Джонсон опубликовал на правительственном портале gov.uk свои размышления. В них британец назвал "притворным" проведенный с учетом всех международных норм референдум о возвращении Крыма в Россию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»
Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов
Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР
Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге
Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч
Умер актер Анатолий Решетников
МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму
Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией
Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой
Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США
Минфин США анонсировал новые санкции против России
СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе
На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море
МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
Европа наказала «слишком белый город»