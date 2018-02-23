Болгары возложили венки к памятнику Советской армии в Софии

23 Февр. 16:01 2018-02-23T16:01:26+03:00

Жители Болгарии все еще помнят подвиг советских солдат во время Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В торжественной церемонии, приуроченной к Дню защитника отечества, приняли участие не только дипломаты, военные и политики, но и обычные жители города

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В болгарской столице Софии прошла торжественная церемония, приуроченная к Дню защитника Отечества. Дипломаты, военные атташе, политики, сотрудники российских учреждений и сотни обычных граждан в этот день пришли к памятнику Советской армии в центре, чтобы возложить венки.

Такая же церемония прошла и у мемориала красноармейцам в квартале Лозенец. Среди участников торжественного мероприятия был, в частности, посол России в Болгарии Анатолий Макаров, который выразил благодарность гражданам республики за то, что они пришли в этот день к памятнику.

Как сообщает ТАСС, большинство местных жителей считают мемориал советскому солдату-освободителю символом победы над фашизмом и освобождения от захватчиков, а также гордостью народа.

Кроме того, социологические исследования показывают, что около 70% болгаров отлично осознают решающую роль армии СССР во Второй мировой войне и благодарны за это.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу в Кремле прошло вручение государственных наград, в ходе которого президент РФ Владимир Путин передал Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.