2018-02-23T17:04:51+03:00
Политика

В сети высмеяли идею запуска сверхзвуковых поездов на Украине

Интернет-пользователи посоветовали киевским властям сначала «научиться работать с трубами горячего водоснабжения»
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее на Украине заявили о намерении подключиться к амбициозному проекту поездов в вакуумной трубе американского миллиардера и футуриста Илона МаскаРанее на Украине заявили о намерении подключиться к амбициозному проекту поездов в вакуумной трубе американского миллиардера и футуриста Илона МаскаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пользователи сети высмеяли идею запуска сверхзвуковых поездов на Украине. Юзеры с сарказмом восприняли заявление министра инфраструктуры незалежной Владимира Омеляна, который в минувший четверг, 22 февраля, анонсировал скорое строительство в Днепре (бывшем Днепропетровске) тестовой площадки для сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop.

Так, некоторые интернет-пользователи отметили, что Украине сначала следовало бы «научиться работать с трубами горячего водоснабжения», а уже потом браться за транспорт будущего. Также у юзеров возникло много вопросов: например, будут ли в туалетах сверхзвуковых поездов стандартные унитазы «с педалькой».

Причем специально для шуток и фантазий на тему, каким будет Hyperloop «по-украински», в Twitter даже создали отдельный аккаунт «Гiперлуп». «Хотите прокатиться на Гiперлупе? Если захотите, то расплатиться за проезд можно будет лишь карточкой «ПриватБанка»», – гласит одна из записей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг Омелян заявил о намерении Украины подключиться к амбициозному проекту поездов в вакуумной трубе американского миллиардера и футуриста Илона Маска.

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