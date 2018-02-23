2018-02-23T17:13:41+03:00
В мире

Разъяренная мурена набросилась дайвера в Африке

Внушительные размеры, внезапная злость и скорость хищной рыбы повергла молодого человека в шок [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Разъяренная мурена набросилась дайвера в АфрикеРазъяренная мурена набросилась дайвера в АфрикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польский аквалангист Бартош Лукасик чудом остался жив после нападения на него огромной мурены. Инцидент случился на побережье ЮАР в бухте Содвана, являющейся одним из самых популярных мест у дайверов.

Видео нападения Лукасик разместил в Сети. Аквалангист совершил погружение, чтобы осмотреть коралловый риф. И практически сразу увидел в одном из гротов двух мурен. Поначалу обе крупные рыбы вели себя сдержанно. Видимо полагая, что человек уплывет с миром. Когда же этого не произошло, ринулись в атаку.

На кадрах видно, как одна из мурен широко раскрыла пасть, чтобы напугать противника, а затем ринулась на мужчину. Дайверу пришлось применить завидную ловкость и скорость, чтобы оторваться от разъяренного морского обитателя.

Сам Лукасик считает, что не провоцировал мурен и совершенно теряется в догадках, что могло стать причиной их подобного недружественного поступка.

Разъяренная мурена набросилась дайвера в Африке.Внушительные размеры, внезапная злость и скорость хищной рыбы повергла молодого человека в шок

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