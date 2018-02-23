2018-02-23T17:24:19+03:00
Политика

Порошенко внес в Верховную раду неотложный законопроект о нацбезопасности

Как пояснил глава Минобороны Степан Полторак, этот документ регулирует основы и принципы госполитики с учетом членства в ЕС и НАТО
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В пятницу, 23 февраля, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду неотложный законопроект о национальной безопасности и обороне.

Как отметила представитель главы государства Ирина Луценко, в этом документе «четко определено, какие службы и учреждения будут обеспечивать безопасность страны». Причем, по ее словам, в проекте определена стратегия незалежной в одностороннем порядке по стандартам НАТО.

А министр обороны Украины Степан Полторак пояснил, что внесенный украинским лидером законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере нацбезопасности с учетом членства в ЕС и НАТО, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко рассказал, почему страну не принимают в НАТО. В частности, он заверил, что причина не в украинской армии, «которую воспринимают с уважением», а в том, что незалежная отстает по ряду гражданских параметров.

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