2018-02-23T17:36:16+03:00
Политика

Лавров: Астанинский процесс мешает планам Вашингтона по расчленению Сирии

По мнению главы МИД РФ, США вновь занялись созданием квазигосударственных структур на территории арабской республики
Денис СУХОВ
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Глава МИД Сергей ЛавровГлава МИД Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Астанинский процесс мешает планам США по расчленению Сирии и созданию на территории арабской республики квазигосударственных образований. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Очевидно, что астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии. А такие планы, хотя они и отрицаются американцами, но на деле уже реализуются, как мы говорили на восточном берегу Евфрата», - отметил Лавров.

По его словам, огромные сирийские территории в настоящее время осваиваются американцами, которые в очередной раз занимаются «геополитической инженерией».

В этой связи Вашингтон пытается всячески очернить астанинский процесс, направленный на сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Понятно, что астанинский процесс этим планам мешает, препятствует, его хотят всячески очернить, в этом тоже ничего удивительно нет. И наши западные партнеры преуспели в том, чтобы давать волю своим эмоциям», - добавил Лавров.

Как сообщал сайт «КП», ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что астанинский процесс провалился из-за ситуации в сирийской Восточной Гуте.

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