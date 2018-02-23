Лавров: Астанинский процесс мешает планам Вашингтона по расчленению Сирии
Астанинский процесс мешает планам США по расчленению Сирии и созданию на территории арабской республики квазигосударственных образований. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Очевидно, что астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии. А такие планы, хотя они и отрицаются американцами, но на деле уже реализуются, как мы говорили на восточном берегу Евфрата», - отметил Лавров.
По его словам, огромные сирийские территории в настоящее время осваиваются американцами, которые в очередной раз занимаются «геополитической инженерией».
В этой связи Вашингтон пытается всячески очернить астанинский процесс, направленный на сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии.
«Понятно, что астанинский процесс этим планам мешает, препятствует, его хотят всячески очернить, в этом тоже ничего удивительно нет. И наши западные партнеры преуспели в том, чтобы давать волю своим эмоциям», - добавил Лавров.
Как сообщал сайт «КП», ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что астанинский процесс провалился из-за ситуации в сирийской Восточной Гуте.