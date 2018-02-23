Захарова прокомментировала информацию о 389 килограммах кокаина в российском посольстве

23 Февр. 17:45 2018-02-23T17:48:01+03:00

Ранее стало известно, что спецслужбам РФ и Аргентины удалось предотвратить отправку в Москву крупной партии наркотиков

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о проведении спецслужбами РФ и Аргентины совместной операции по пресечению отправки в Москву 389 килограммов кокаина.

Так, дипломат подчеркнула, что достигнутый результат «позволяет констатировать пресечение канала поставки». При этом она отметила «высокую степень эффективности взаимодействия, установившегося между российскими и аргентинскими правоохранительными органами».

Также Захарова не оставила без внимания появившиеся в СМИ спекуляции о том, что для транспортировки кокаина «могли быть использованы каналы дипломатической связи». По словам представителя нашего дипведомства, такая постановка вопроса «показывает незнание механизма и порядка направления диппочты».

При этом дипломат заметила, что успех спецоперации по пресечению наркотрафика был обеспечен эффективными действиями российского посла в Буэнос-Айресе и дипломатического персонала, говорится на сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 22 февраля, стало известно, что спецслужбам РФ и Аргентины удалось предотвратить отправку в Москву 389 килограммов кокаина. Как отмечалось, расследование началось после того, как в декабре 2016 года посол России Виктор Коронелли сообщил властям об обнаружении в школе при посольстве 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз.