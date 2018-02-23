По секрету всему свету: Илон Маск поделился в Твиттер «паролем» от Wi-Fi

23 Февр. 17:58 2018-02-23T18:01:58+03:00

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Глава компании SpaceX Илон Маск поделился «по-секрету» с пользователями соцсети Твиттер «паролем» от Wi-Fi. Соответствующий шутливый пост он опубликовал, комментируя недавний вывод на орбиту спутников Tintin A и В, предназначенных для обеспечения доступа к интернету во всех уголках планеты.

По его словам, спутники должны были отправить сигнал «Привет, мир!» во время пролета над Лос-Анджелесом.

«Никому не говорите, но пароль от Wi-Fi – «марсиане», - написал Маск по этому поводу.

Напомним, 22 февраля ракета-носитель производства SpaceX стартовала с космодрома Вандерберг в Калифорнии. Она вывела на околоземную орбиту два микроспутника проекта Starlink, названных в честь персонажа популярной серии комиксов «Приключения Тинтина».

К 2024 году планируется создать на орбите группировку из 12 тысяч таких аппаратов, которая должна обеспечить полное покрытие земной поверхности сетью интернет.