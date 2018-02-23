2018-02-23T18:20:17+03:00
Политика

Верховную раду переименуют из-за «советского наследия»

Действующий в Незалежной "закон о декоммунизации" добрался и до парламента страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Действующий в Незалежной "закон о декоммунизации" добрался и до парламента страныДействующий в Незалежной "закон о декоммунизации" добрался и до парламента страныФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Украинский парламент может лишиться своего названия. В Институте национальной памяти Украины подумывают в угоду действующего в стране «закона о декоммунизации» отправить на свалку истории словосочетание Верховная рада.

С такой инициативой выступил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. «Слоган "Верховная рада Украины" является действительно советским. И неплохо было бы от него избавиться», - считает Вятрович.

Со слов Вятровича, идее дан старт и она обязательно будет реализована рано или поздно. Уже ведутся необходимые консультации по данной инициативе. Как вариант предлагается название "Национальное собрание Украины", - пишет ФАН.

Институт национальной памяти создан в Незалежной еще при президентстве Викторе Ющенко. И по началу был скорее консультативным органом. Однако после госпереворота в 2014 году обрел все признаки надзорного, и даже карательного ведомства.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Во исполнение оного за два с половиной года в стране изменено уже около 900 названий населённых пунктов, а также названия около 50 тысяч улиц и площадей, связанных с советским прошлым по всей стране.

Как ранее писала kp.ru, 22 февраля Киевский горсовет единогласно проголосовал за переименование Московского моста в Киеве в Северный. Мотивируя это тем, что в изначальном проекте еще советского Генплана он значился именно под таким названием.

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