Трамп объявил о введении «масштабного пакета» санкций против КНДР

23 Февр. 18:15 2018-02-23T18:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 23 февраля, на конференции представителей консервативных сил, заявил о том, что американские власти приняли решение значительно расширить санкции против КНДР, чтобы лишить Пхеньян средств для финансирования ядерной программы. По его словам, речь идет о «масштабном пакете» санкций в отношении Северной Кореи.

«Сегодня я объявляю о том, что мы вводим самый масштабный пакет новых санкций против режима Северной Кореи. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия, чтобы продолжить ограничивать источники дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы», - приводит слова Трампа сайт Белого дома.

При этом глава США уточнил, что под новые санкции попадают 56 судов, судоходных компаний и торговых партнеров КНДР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Пхеньяну обходить ранее введенные ограничительные меры.

Отметим, Соединенные Штаты уже не раз расширяли санкции против Северной Кореи. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года Америка добавила в черные списки одно физическое лицо, 13 организаций и 20 морских судов.