2018-02-23T18:40:50+03:00
В мире

Европа наказала «слишком белый город»

Таким образом, Секешфехервар теперь не сможет стать столицей европейской культуры
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: кадр из видеопрезентации города СекешфехерварФото: кадр из видеопрезентации города Секешфехервар
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Как стало известно, венгерский город Секешфехервар не сможет стать культурной столицей Европы-2023, так как жюри конкурса на соответствующее звание отстранило его от участия. Поводом для исключения населенного пункта стала его видеопрезентация.

По мнению жюри, в этом ролике показано «слишком много белых и счастливых людей», а также крестов и церквей. При этом члены комиссии назвали видео о Секешфехерваре «пропагандистским фильмом белой и христианской Европы».

Как считают организаторы конкурса, настоящая столица европейской культуры «должна со всей очевидностью демонстрировать расовое разнообразие, которое является нормой для всех стран-членов Евросоюза», пишет Voice of Europe.

Таким образом, Секесфехервар стал первым городом, официально наказанным за то, что в нем живет «слишком много белых и счастливых».

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