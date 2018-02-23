Европа наказала «слишком белый город»
Как стало известно, венгерский город Секешфехервар не сможет стать культурной столицей Европы-2023, так как жюри конкурса на соответствующее звание отстранило его от участия. Поводом для исключения населенного пункта стала его видеопрезентация.
По мнению жюри, в этом ролике показано «слишком много белых и счастливых людей», а также крестов и церквей. При этом члены комиссии назвали видео о Секешфехерваре «пропагандистским фильмом белой и христианской Европы».
Как считают организаторы конкурса, настоящая столица европейской культуры «должна со всей очевидностью демонстрировать расовое разнообразие, которое является нормой для всех стран-членов Евросоюза», пишет Voice of Europe.
Таким образом, Секесфехервар стал первым городом, официально наказанным за то, что в нем живет «слишком много белых и счастливых».