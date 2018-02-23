МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
В пятницу, 23 февраля, в министерство иностранных дел Турции вызвали временного поверенного в делах Нидерландов Эрика Вестстрате. Поводом для этого стало признание голландским парламентом событий, произошедших в Османской империи в 1915 году, геноцидом армян.
Дело в том, что в турецком МИДе считают решение, принятое нидерландской Палатой представителей, «несправедливым». По мнению внешнеполитического ведомства республики, оно «идет вразрез с историческими реалиями и не имеет никакой правовой силы».
А министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик подчеркнул, что Анкара осуждает решение Голландии и ожидает от этой страны «более ответственного подхода к вопросам, связанным с темой геноцида», передает агентство «Анадолу».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 22 февраля, нижняя палата парламента Нидерландов признала геноцид армян. Как отмечалось, такое решение одобрили практически все политические силы страны. «Против» выступила только партия «Денк», представляющая интересы турецкой диаспоры в Голландии.