2018-02-23T18:59:00+03:00
В мире

МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян

В Анкаре считают решение, принятое нижней палатой парламента Нидерландов, «несправедливым» и «идущим вразрез с историческими реалиями»
Дарья ИВАШКИНА
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МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армянМИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армянФото: REUTERS
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В пятницу, 23 февраля, в министерство иностранных дел Турции вызвали временного поверенного в делах Нидерландов Эрика Вестстрате. Поводом для этого стало признание голландским парламентом событий, произошедших в Османской империи в 1915 году, геноцидом армян.

Дело в том, что в турецком МИДе считают решение, принятое нидерландской Палатой представителей, «несправедливым». По мнению внешнеполитического ведомства республики, оно «идет вразрез с историческими реалиями и не имеет никакой правовой силы».

А министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик подчеркнул, что Анкара осуждает решение Голландии и ожидает от этой страны «более ответственного подхода к вопросам, связанным с темой геноцида», передает агентство «Анадолу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 22 февраля, нижняя палата парламента Нидерландов признала геноцид армян. Как отмечалось, такое решение одобрили практически все политические силы страны. «Против» выступила только партия «Денк», представляющая интересы турецкой диаспоры в Голландии.

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