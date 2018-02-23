23 Февр. 19:45 2018-02-23T19:45:58+03:00

На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам главы правления «Нафтогаза», после этого «счет времени будет идти на месяцы»

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В пятницу, 23 февраля, на Украине сообщили, когда Германия выдаст окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток - 2». По словам председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, правительство ФРГ подготовит все необходимые бумаги уже в марте.

«По нашей информации, уже в марте правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство «Северного потока - 2»», - сказал предприниматель украинским СМИ.

Также Коболев отметил, что после выдачи разрешительных документов «счет времени будет идти на месяцы». «Нам срочно нужен голос иностранного партнера, а также мы должны лоббировать, чтобы украинский транзит остался», - добавил глава правления «Нафтогаза».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что разрешение немецких властей начать укладку трубопровода «Северный поток-2» в территориальных водах ФРГ является «ключевым решением», после которого должны начаться важнейшие этапы строительства.