На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
В пятницу, 23 февраля, на Украине сообщили, когда Германия выдаст окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток - 2». По словам председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, правительство ФРГ подготовит все необходимые бумаги уже в марте.
«По нашей информации, уже в марте правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство «Северного потока - 2»», - сказал предприниматель украинским СМИ.
Также Коболев отметил, что после выдачи разрешительных документов «счет времени будет идти на месяцы». «Нам срочно нужен голос иностранного партнера, а также мы должны лоббировать, чтобы украинский транзит остался», - добавил глава правления «Нафтогаза».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что разрешение немецких властей начать укладку трубопровода «Северный поток-2» в территориальных водах ФРГ является «ключевым решением», после которого должны начаться важнейшие этапы строительства.
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