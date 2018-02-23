Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе

23 Февр. 20:12 2018-02-23T20:12:54+03:00

Как выяснилось, неизвестный несколько раз выстрелил в 35-летнюю женщину, после чего покончил с собой

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В пятницу, 23 февраля, стрельба произошла у офиса банка UBS в центре швейцарского Цюриха. По словам очевидцев, около 14:30 по местному времени (16:30 мск) раздались звуки четырех или пяти выстрелов.

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека. Так, когда стражи порядка прибыли на место преступления, они обнаружили там одного убитого и одного тяжелораненого, который впоследствии скончался. Как выяснилось чуть позднее, огонь открыл 38-летний мужчина: он несколько раз выстрелил в 35-летнюю женщину, после чего покончил с собой.

В настоящее время район происшествия оцеплен, говорится в официальном Twitter местной полиции.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года стрельба произошла возле бара в центре Москвы. Тогда ранения получили два человека. По одной из версий правоохранителей, причиной конфликта могла стать ревность.