СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме

23 Февр. 20:26 2018-02-23T20:26:04+03:00

В настоящее время диппредставительство Соединенных Штатов находится в Тель-Авиве

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В пятницу, 23 февраля, в зарубежных СМИ появилась информация о том, когда Соединенные Штаты планируют перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Как выяснили журналисты, американские власти намерены открыть диппредставительство своей страны в Иерусалиме уже в мае этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Также собеседник агентства отметил, что перенос дипломатической миссии совпадет с празднованием 70-летия со дня основания Израиля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство Соединенных Штатов. За этим последовали массовые акции протеста на Западном берегу реки Иордан и на границе с сектором Газа.