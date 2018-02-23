СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
В пятницу, 23 февраля, в зарубежных СМИ появилась информация о том, когда Соединенные Штаты планируют перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Как выяснили журналисты, американские власти намерены открыть диппредставительство своей страны в Иерусалиме уже в мае этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
Также собеседник агентства отметил, что перенос дипломатической миссии совпадет с празднованием 70-летия со дня основания Израиля.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство Соединенных Штатов. За этим последовали массовые акции протеста на Западном берегу реки Иордан и на границе с сектором Газа.