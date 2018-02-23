2018-02-23T20:52:58+03:00
В мире

Минфин США анонсировал новые санкции против России

Как ожидается, меры будут приняты на основании материалов американского Минюста
Дарья ИВАШКИНА
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Глава министерства финансов США Стивен МнучинГлава министерства финансов США Стивен МнучинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 23 февраля, США анонсировали новые санкции против России. Как отметил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин, его ведомство в настоящее время работает над подготовкой новых ограничительных мер, о которых намерено объявить уже в течение ближайших нескольких недель.

«Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них», - сказал Мнучин.

При этом руководитель американского Минфина уточнил, что меры будут приняты на основании материалов Минюста, связанных с обвинениями во «вмешательстве» в американские выборы, выдвинутыми против 13 россиян.

Кроме того, глава Мнучин подтвердил, что в его ведомстве также работают над санкциями на основании «кремлевского списка», передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 февраля Соединенные Штаты официально обвинили 13 граждан нашей страны во «вмешательстве» в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года.

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