23 Февр. 21:05 2018-02-23T21:05:53+03:00

Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 23 февраля, стрельба произошла на территории Юго-восточного университета, расположенного в американском штате Луизиана. Как выяснилось, неизвестный открыл огонь в северном кампусе (студенческом городке).

По данным администрации учебного заведения, в результате случившегося пострадали два человека. «Полиция университета подтвердила, что произошел инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека получили ранения, которые не несут угрозу жизни», - говорится в официальном Twitter университета.

Отметим, подобные случаи не редкость в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля стрельба произошла в школе американского Парклэнда (штат Флорида). Там бывший ученик Николас Круз, который был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной , устроил настоящую бойню. Его жертвами стали 17 человек.