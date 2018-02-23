2018-02-23T21:19:58+03:00
Спорт

Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой

Однако, как считает хореограф, Алина Загитова победила в абсолютно честной борьбе
Дарья ИВАШКИНА
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Российские фигуристки Алина Загитова (справа) и Евгения МедведеваРоссийские фигуристки Алина Загитова (справа) и Евгения МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский хореограф и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал победу российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане. По его словам, золотая медаль досталась спортсменке в абсолютно честной борьбе. При этом Авербух высказал мнение, что победить должна была другая наша фигуристка Евгения Медведева.

«Хотелось, конечно, дополнительной высшей справедливости, по которой Женя должна была выиграть, но Олимпийские игры всегда безжалостны к фаворитам, особенно в женском одиночном катании. Если проследить Олимпиады последних лет, то можно увидеть, как выигрывают те, кто буквально вчера взлетел, казалось бы, из ниоткуда, выскочил из-за спин сильных соперниц, это уже становится традицией», - сказал хореограф ТАСС.

Как признался призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, он «расстроен и очень переживает» за Медведеву. Однако, как считает Авербух, фигуристка обязательно найдет в себе силы идти дальше.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу 15-летняя фигуристка Алина Загитова принесла первое золото России Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. А ее напарница по сборной Евгения Медведева заняла второе место.

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