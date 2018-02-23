2018-02-23T21:42:21+03:00
Происшествия

Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией

Между тем местные стражи порядка не считают, что болельщики виновны в смерти их коллеги
Дарья ИВАШКИНА
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Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полициейЗадержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полициейФото: REUTERS
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В пятницу, 23 февраля, стало известно, что болельщики московского футбольного клуба «Спартак», задержанные в испанском Бильбао, предстанут перед судом за драку с полицией, которая произошла в городе в минувший четверг перед матчем 1/16 финала Лиги Европы.

«Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией», - цитирует представителя местных правоохранителей ТАСС.

Также собеседник агентства уточнил, что за беспорядки возле стадиона в Бильбао были задержаны в общей сложности девять человек, в том числе трое россиян.

Между тем стражи порядка не считают, что арестованные фанаты виновны в смерти их коллеги. По информации правоохранителей, причиной смерти полицейского стал сердечный приступ. «Он был на месте беспорядков, но не был ранен в драке, он умер от сердечного приступа. Пока не можем сказать точно, что произошло, он вдруг неожиданно почувствовал себя плохо», - подчеркнули в пресс-службе испанской полиции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 22 февраля, болельщики «Спартака» и «Атлетика» устроили в Бильбао беспорядки. Они дрались, бросали друг в друга бутылки и файеры. А вскоре стало известно о смерти одного из полицейских, прибывших на место происшествия.

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