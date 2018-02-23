23 Февр. 22:20 2018-02-23T22:20:21+03:00

О том, что на Украине умер актер Анатолий Решетников, сообщил театральный критик Олег Вергелис

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В пятницу, 23 февраля, появилась информация о том, что умер актер Анатолий Решетников. Как стало известно, народный артист Украины скончался в минувший четверг в Доме ветеранов сцены в Киевской области, где провел последние годы своей жизни. Актеру было 94 года.

Печальную новость сообщил украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис. «Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников», - написал он на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве.

В 1948 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого (КГИТИ), после чего стал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Однако зрителям он был известен не только своими театральными ролями, но и работами в кино. Так, в фильмографии Решетникова значатся такие картины, как «Огненный мост», «Вдали от Родины» и «Господа артисты».