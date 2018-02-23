2018-02-23T23:02:54+03:00
Политика

Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге

Дело в том, что в незалежной уже несколько лет запрещена любая советская символика
Дарья ИВАШКИНА
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Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом РогеНацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом РогеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минувший четверг, 22 февраля, в украинском Кривом Роге прошли торжественные мероприятия по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. При этом во время празднования военнослужащие национальной гвардии Украины прошли маршем по улицам с красными флагами времен СССР.

Это происшествие возмутило киевских политиков. А нацгвардия незалежной начала служебное расследование по факту использования советской символики. «Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующий нацгвардией назначил служебное расследование», - говорится в официальном Twitter украинского министерства внутренних дел.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов». В частности, этот документ запрещает пропаганду советской символики.

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