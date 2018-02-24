Силуанов: Повышение рейтинга России до инвестиционного – решение ожидаемое

СЕГОДНЯ 02:38 2018-02-24T02:54:32+03:00

Глава Минфина отметил, что российская экономика «очень быстро адаптировалась к новым условиям»

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Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал решение Standard & Poor's повысить кредитный рейтинг нашей страны с «мусорного» уровня «BB+» до нижней ступени инвестиционного «BBB-», назвав его ожидаемым.

«Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста», - отметил глава Минфина.

Он пояснил, что экономическая ситуация в стране на сегодняшний день «достаточно оптимистичная»: низкая инфляция, стабильный курс рубля при постоянно меняющихся ценах на нефть и минимальная зависимость бюджета от внешних заимствований.

По словам Силуанова, «рыночные инвесторы и ранее объективно оценили наблюдаемое восстановление экономики», а «долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне». Но нынешнее решение рейтинговых агентств, как считает министр, повысит интерес инвесторов к стране, передает РИА Новости.