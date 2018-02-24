2018-02-24T02:54:32+03:00
Экономика

Силуанов: Повышение рейтинга России до инвестиционного – решение ожидаемое

Глава Минфина отметил, что российская экономика «очень быстро адаптировалась к новым условиям»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Министр финансов России Антон СилуановМинистр финансов России Антон СилуановФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал решение Standard & Poor's повысить кредитный рейтинг нашей страны с «мусорного» уровня «BB+» до нижней ступени инвестиционного «BBB-», назвав его ожидаемым.

«Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста», - отметил глава Минфина.

Он пояснил, что экономическая ситуация в стране на сегодняшний день «достаточно оптимистичная»: низкая инфляция, стабильный курс рубля при постоянно меняющихся ценах на нефть и минимальная зависимость бюджета от внешних заимствований.

По словам Силуанова, «рыночные инвесторы и ранее объективно оценили наблюдаемое восстановление экономики», а «долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне». Но нынешнее решение рейтинговых агентств, как считает министр, повысит интерес инвесторов к стране, передает РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Сети набирает популярность видео удивительного северного сияния в Норвегии
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук
Чешские биатлонисты, рискуя быть наказанными, решили бойкотировать этап Кубка мира в России
ВСУ обстреляли окрестности Горловки
Правительство расширило перечень федеральных автомобильных дорог
Бывший советник Трампа дал показания против экс-главы его предвыборного штаба
«Переполняет чувство гордости»: Вяльбе прокомментировала двойной пьедестал Большунова и Ларькова
МИД РФ: подписание закона по Донбассу подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта
Россия обогнала Китай по количеству медалей на Олимпиаде-2018
Минтруд получил полномочия назначать выплаты в связи с рождением первого ребенка
МОК допустил возможность частичного снятия санкций с ОКР до конца ОИ-2018
Кабмин одобрил проект транзитных железнодорожных перевозок между РФ и Монголией
CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку Сергееву, обвиненную в употреблении допинга
Вооруженная пистолетом женщина врезалась в заграждение у Белого дома на автомобиле
Инсайдер раскрыл стоимость конкурентов iPhone от Samsung
В крупнейшем университете Мексики произошла стрельба, погибли два человека