Орешкин назвал повышение рейтинга России «запоздалой реакцией» на успехи нашей экономики

СЕГОДНЯ 04:14 2018-02-24T04:31:18+03:00

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Решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's повысить кредитный рейтинг нашей страны с «мусорного» уровня «BB+» до нижней ступени инвестиционного «BBB-» хоть и запоздало, но после него можно ожидать приток капитала в Россию, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«Повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня — запоздалая реакция на успехи российской экономической политики», - сказал глава Минэкономразвития, комментируя эту новость.

Министр считает, что в первую очередь решение S&P объясняется ответственной макроэкономической политикой правительства. По его словам, «плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила способствовали значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен».

При этом он, как и глава Минфина ранее, отметил, что рынок уже в прошлом году «оценивал кредитное качество российских финансовых активов» выше, чем рейтинговые агентства, передает РИА Новости.