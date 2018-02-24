Биатлонисты сборной США объявили бойкот заключительному этапу Кубка мира в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:08 2018-02-24T07:30:54+03:00

Американские биатлонисты решили не ехать в Тюмень на заключительный этап Кубка мира Фото: REUTERS

Комментируя отказ американцев ехать в Россию, в МОК сказали, что подобные действия – только во вред самим спортсменам

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Биатлонисты американской сборной решили не ехать в Тюмень на заключительный этап Кубка мира. О бойкоте российского этапа КМ объявила Федерация биатлона США, сообщает портал Inside the Games.

Как ранее писал сайт kp.ru, на днях Международный союз биатлонистов (IBU) провел заседание в олимпийском Пхёнчхане и оставил мартовский этап Кубка мира в Тюмени.

«Недавнее решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо. Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях», - говорится в заявлении Федерации биатлона США.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, комментируя отказ американцев ехать в Россию, сказал, что подобные бойкоты «мало что приносят», только вредят самим спортсменам. В пример привел случай из спортивной карьеры Томаса Баха, который сейчас возглавляет Комитет.

«Бойкоты мало что приносят. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», - приводит слова Адамса агентство «Р-Спорт»