2018-02-24T08:13:10+03:00
Политика

В 2017 году лидером по переводам денежных средств на Украину стала Россия

Из РФ на Украину перевели 516 млн долларов за год, из США — 370 млн долларов, из Израиля — 264 млн долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Россия стала лидером по переводам на УкраинуРоссия стала лидером по переводам на УкраинуФото: Евгения ГУСЕВА
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Национальный банк Украины опубликовал данные по объемам денежных переводов на Украину из других стран по итогам 2017 года. Лидером этого рейтинга стала Россия, с территории которой на Украину перечислили 516 млн долларов.

На втором месте находится США, откуда на Украину перевели 370,31 млн долларов за год. Из Израиля перечислили на Украину 264,38 млн долларов, из Италии – 175,77 млн долларов, из Польши – 106,45 млн долларов. Еще 944,83 млн — из других стран.

По итогам прошлого года объем денежных переводов на Украину по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 4,5% и составил 2,378 млрд долларов. Денежный поток в обратном направлении сократился на 18,8%, до 286 млн долларов. Из этой суммы 118,02 млн долларов перевели в Россию, 25,96 млн долларов — в Грузию, 14,94 млн долларов — в Азербайджан, 13,87 млн долларов — в Китай, 9,45 млн — в Узбекистан.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что положение украинцев сейчас является ужасным.

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