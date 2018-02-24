В 2017 году лидером по переводам денежных средств на Украину стала Россия
Национальный банк Украины опубликовал данные по объемам денежных переводов на Украину из других стран по итогам 2017 года. Лидером этого рейтинга стала Россия, с территории которой на Украину перечислили 516 млн долларов.
На втором месте находится США, откуда на Украину перевели 370,31 млн долларов за год. Из Израиля перечислили на Украину 264,38 млн долларов, из Италии – 175,77 млн долларов, из Польши – 106,45 млн долларов. Еще 944,83 млн — из других стран.
По итогам прошлого года объем денежных переводов на Украину по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 4,5% и составил 2,378 млрд долларов. Денежный поток в обратном направлении сократился на 18,8%, до 286 млн долларов. Из этой суммы 118,02 млн долларов перевели в Россию, 25,96 млн долларов — в Грузию, 14,94 млн долларов — в Азербайджан, 13,87 млн долларов — в Китай, 9,45 млн — в Узбекистан.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что положение украинцев сейчас является ужасным.