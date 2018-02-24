2018-02-24T09:01:55+03:00
Политика

Украинский политолог рассказал, как на НТВ его ногами по лицу била «безумная ведьма»

Спровоцировавший потасовку в прямом эфире блогер из Киева утверждает, что на него «навалились толпой» [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Андрей Норкин набросился с кулаками на гостя его студии, не сумев сдержать негодованияАндрей Норкин набросился с кулаками на гостя его студии, не сумев сдержать негодованияФото: НТВ
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Спровоцировавший потасовку в прямом эфире НТВ гость из Киева рассказал, что во время нашумевшего выпуска программы «Место встречи» его била «безумная ведьма».

Так Дмитрий Суворов обозвал соотечественницу – журналиста Елену Бойко, известную своими выступлениями против современных бандеровцев и критикой нынешней украинской власти. Свою версию произошедшего киевский политолог и блогер изложил в нескольких сообщениях в Facebook.

Украинский «эксперт», политолог и блогер Дмитрий Суворов спровоцировал драку в прямом эфире своим хамским поведением и циничными заявлениями Фото: НТВ

Украинский «эксперт», политолог и блогер Дмитрий Суворов спровоцировал драку в прямом эфире своим хамским поведением и циничными заявлениямиФото: НТВ

«Читаю множество комментариев о том, что меня якобы избили. Врать не стану – когда на меня навалилась охрана и «группа поддержки», меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу», - пишет Суворов. При этом он добавляет, что журналистка всё же не попала.

Далее украинец сообщает, что ему «очень смешно читать заголовки о том, что «Норкин избил Суворова»: мол, ведущий на него «набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку, но на меня набросились толпой».

«Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно», - подытожил Суворов.

Избитый украинский политолог Суворов признался, что он бандеровец.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, украинский «политолог» грубо перебил немецкого депутата, рассказывавшего о погибших в Донбассе детях, и стал требовать фотографии. Его слова звучали настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин просто не сдержался.

А Суворов потом говорил, что «защищал свою страну» от поклепа, и делился с подписчиками в Facebook снимком царапины на руке.

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