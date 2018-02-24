СБУ заявила о попытке российских спецслужб взорвать крейсер «Украина»

СЕГОДНЯ 08:54 2018-02-24T08:59:10+03:00

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Замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко обвинил российские спецслужбы в попытке взорвать ракетный крейсер "Украина", который дислоцирован в Николаеве и законсервирован с 1996 года из-за отсутствия финансирования.

По словам Кононенко, взрыв якобы должен был произвести гражданин РФ Давид Пономарев вместе с помощниками в День Конституции Украины в 2015 году. В СБУ считают, что целью диверсии было запугивание местного населения.

Также Кононенко рассказал, что СБУ предотвратила поджог здания "Общества венгерской культуры" в Ужгороде. После чего спецслужбы РФ якобы начали искать тех, кто совершит нападение, среди граждан Евросоюза, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера "Украина". Планируется снять с него вооружение, а оставшиеся части пустить на продажу. Ранее в СБУ не раз заявляли о якобы задержанных представителях российских спецслужб, готовивших нападения на Украине. Россия подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а агентов спецслужб и военных на территории Украины нет.