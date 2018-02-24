2018-02-24T09:57:32+03:00
В мире

Япония поддержала новые санкции Вашингтона против КНДР

О новых ограничительных мерах США объявили 23 февраля
Алексей КАРЕЛИН
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Санкции США ввели ограничения в отношении компаний, якобы помогавшим КНДР обойти ранее введенные санкцииСанкции США ввели ограничения в отношении компаний, якобы помогавшим КНДР обойти ранее введенные санкцииФото: REUTERS
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Власти Японии поддержали новые санкции США против КНДР из-за разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Конкретные методы содействия Вашингтону еще не обсуждались. Об этом рассказал советник главы правительства Кэнтаро Соноура.

«Поскольку Северная Корея не прекратила разработку ядерного оружия и ракет, мы максимально усиливаем давление. Мы приветствуем американские санкции», - заявил Соноура.

При этом советник отметил потепление отношений между Южной и Северной Кореями. Однако этого, по его мнению, недостаточно. Необходимо, чтобы Пхеньян отказался от ядерной программы, передает телеканал NHK.

О новых ограничительных мерах объявил в пятницу, 23 февраля, президент США Дональд Трамп, передает сайт kp.ru. Санкции коснулись 56 судов судоходных компаний и торговых партнеров КНДР. Они, считают в Вашингтоне, помогают Пхеньяну обходить ранее введенные санкции.

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