Япония поддержала новые санкции Вашингтона против КНДР

СЕГОДНЯ 09:57 2018-02-24T09:57:32+03:00

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Власти Японии поддержали новые санкции США против КНДР из-за разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Конкретные методы содействия Вашингтону еще не обсуждались. Об этом рассказал советник главы правительства Кэнтаро Соноура.

«Поскольку Северная Корея не прекратила разработку ядерного оружия и ракет, мы максимально усиливаем давление. Мы приветствуем американские санкции», - заявил Соноура.

При этом советник отметил потепление отношений между Южной и Северной Кореями. Однако этого, по его мнению, недостаточно. Необходимо, чтобы Пхеньян отказался от ядерной программы, передает телеканал NHK.

О новых ограничительных мерах объявил в пятницу, 23 февраля, президент США Дональд Трамп, передает сайт kp.ru. Санкции коснулись 56 судов судоходных компаний и торговых партнеров КНДР. Они, считают в Вашингтоне, помогают Пхеньяну обходить ранее введенные санкции.